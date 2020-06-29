Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş...
Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:05 Kaynak: İHA
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