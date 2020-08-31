Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası...
Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir.
Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir." - ANKARA
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