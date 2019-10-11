Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen...

Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen...

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır"

Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanıp slogan attı
Süleyman Soylu: Barış Pınarı Harekatı'na 'işgal' diyen 121 kişi gözaltına alındı Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]