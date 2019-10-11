Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen...
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Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır" Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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