Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı'nın Suriye'de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekâtı'nın Suriye'de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği...

Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı'nın Suriye'de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği...

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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