Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı'nın Suriye'de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği...
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Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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