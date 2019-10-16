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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekâtımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle...

Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle...

57 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz. Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurtdışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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