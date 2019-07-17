Dışişleri Bakanlığı: Başkonsolosluk görevlimiz, silahlı saldırıda şehit oldu
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu bir sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:54 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Erbil
Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu bir sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak
makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.
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