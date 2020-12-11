Dışişleri Bakanlığı: "Bazı üye ülkelerin üyelik dayanışmasını ve veto haklarını kötüye kullanarak, Türkiye'ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Bazı üye ülkelerin üyelik dayanışmasını ve veto haklarını kötüye kullanarak, Türkiye'ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist...

11.12.2020 11:58
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Bazı üye ülkelerin üyelik dayanışmasını ve veto haklarını kötüye kullanarak, Türkiye'ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist talepleri ve haksız tutumları, Türkiye ile AB'yi bir kısır döngü içine sokmuştur.

Dışişleri Bakanlığı: "Bazı üye ülkelerin üyelik dayanışmasını ve veto haklarını kötüye kullanarak, Türkiye'ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist talepleri ve haksız tutumları, Türkiye ile AB'yi bir kısır döngü içine sokmuştur. Bu durum, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları ile bölgemizin barış, güvenlik ve istikrarına zarar vermektedir." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Bazı üye ülkelerin üyelik dayanışmasını ve veto haklarını kötüye kullanarak, Türkiye'ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist... - Son Dakika


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