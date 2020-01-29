Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı: 'Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör... - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir. Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır." - ANKARA
Son Dakika 2 ay önce yakalanan PKK'lı terörist Semra Tuncer, uzman çavuşun aracında yakalanmış Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı! AK Parti'den İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış Bakan Soylu, deprem bölgesi için 100 milyon lira yardım toplandığını duyurdu