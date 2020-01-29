Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir. Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Belçika, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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