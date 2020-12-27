Son dakika... Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı - Son Dakika

Son dakika... Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı

27.12.2020 20:26
Son dakika... Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Belucistan'daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Belucistan, Pakistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı - Son Dakika


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