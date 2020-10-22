Son dakika haberi! Dışişleri'nden Berlin'deki camiye polis baskınına tepki - Son Dakika

Son dakika haberi! Dışişleri'nden Berlin'deki camiye polis baskınına tepki

22.10.2020 21:00
Son dakika haberi! Dışişleri'nden Berlin'deki camiye polis baskınına tepki, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Berlin'deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, " Berlin'deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Berlin'deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır. Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez" denildi.

Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmelerinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği belirtilen açıklamada, "Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür. Bu baskın sadece Mevlana Camisindeki cemaate karşı değil, aynı zamanda, Müslüman topluma karşı yapılmış, izahı mümkün olmayan bir harekettir. Ayrıca, Almanya'da sayıları 5 milyona yaklaşan Müslüman toplumunun maruz kaldığı önyargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya'nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Son dakika haberi! Dışişleri'nden Berlin'deki camiye polis baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Berlin, Polis, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Dışişleri'nden Berlin'deki camiye polis baskınına tepki - Son Dakika


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