Dışişleri Bakanlığı: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams'ı kabul etmesi öngörülmektedir." - ANKARA
- Kaynak: İHA
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