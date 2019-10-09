Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak...
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Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır"
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