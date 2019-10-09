Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak...

Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak...

43 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız
Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır Meclis Başkanından örnek davranış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]