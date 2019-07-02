Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalaması) BM'nin, bir terör...
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Dışişleri Bakanlığı: "(BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalaması) BM'nin, bir terör...

50 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "(BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalaması) BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "(BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalaması) BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Güncel
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