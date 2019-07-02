Dışişleri Bakanlığı: "(BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalaması) BM'nin, bir terör...
50 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: "(BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalaması) BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:12 Kaynak: AA
: "(BM yetkilisinin PKK
teröristiyle metin imzalaması) BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"
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