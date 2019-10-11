Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa...
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Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınadı. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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