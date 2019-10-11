Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa...

Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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