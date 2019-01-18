Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Bogota'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı Bogota'daki Terör Saldırısını Kınadı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Bogota'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Bogota'daki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Bogota'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bogota'nın güneyindeki Santander Polis Akademisi'nde 17 Ocak'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda polis memurunun hayatını kaybettiği ve polis akademisi mezunlarının yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Polis, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Değişiklik Yapılan Kanunlar

Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:23:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Bogota'daki Terör Saldırısını Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]