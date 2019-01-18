Dışişleri Bakanlığı Bogota'daki Terör Saldırısını Kınadı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Bogota'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Bogota'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bogota'nın güneyindeki Santander Polis Akademisi
'nde 17 Ocak'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda polis memurunun hayatını kaybettiği ve polis akademisi mezunlarının yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
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