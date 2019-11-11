Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri...

Dışişleri Bakanlığı: "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri...

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Evo Morales, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
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