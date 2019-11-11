Dışişleri Bakanlığı: "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri...
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Dışişleri Bakanlığı: "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ABD'li eski senatör, Bolivya'daki darbe için CIA'ye teşekkür etti İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir? Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı