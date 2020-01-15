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Dışişleri Bakanlığı: "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin...
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Dışişleri Bakanlığı: "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır"
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır"
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