Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi...
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Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi...

4 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz." - ANKARA
Dışişleri Bakanlığı, Erbil, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
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