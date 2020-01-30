Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum Vilayeti'ne bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum Vilayeti'ne bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum Vilayeti'ne bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA
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