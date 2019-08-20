Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

50 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Olayın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

ANKARA, -


Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:57 Kaynak: DHA
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