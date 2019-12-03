Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da bir kiliseye gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da bir kiliseye gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burkina Faso'nun kuzey bölgesindeki Nijer-Burkina Faso sınırında yer alan Hantoukoura köyünde bir Protestan kilisesine yönelik olarak gerçekleştirilen terörist saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Burkina Faso Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

(İHA)

Burkina, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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