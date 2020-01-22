Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

12 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzey orta bölgesindeki Sanmatenga vilayetinde bir köyün pazar yerine yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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