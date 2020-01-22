Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzey orta bölgesindeki Sanmatenga vilayetinde bir köyün pazar yerine yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
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