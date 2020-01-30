Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum vilayetine bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Burkina, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:40 Kaynak: DHA
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