Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

23.02.2022 21:01
Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadıDIŞİŞLERİ Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yapılan yapılan açıklamada "Çad'ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Haber:  ANKARA,


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DOST Partisi, Terör, Çad, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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