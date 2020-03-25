Dışişleri Bakanlığı Çad'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı Çad'daki terör saldırısını kınadı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Çad askeri güçlerini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Çad askeri güçlerini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çad Gölü Havzası yakınlarında bulunan Çad askeri güçlerini 23 Mart 2020 tarihinde hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Kardeş Çad halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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