Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı. - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı.

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Çad askeri güçlerini hedef alan terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Çad askeri güçlerini hedef alan terör saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çad Gölü Havzası yakınlarında bulunan Çad askeri güçlerini 23 Mart 2020 tarihinde hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Kardeş Çad halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

"BU MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Nijerya halkına ve Hükumetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

(İHA)

23 Mart, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]