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Dışişleri Bakanlığı: "Callamard'ın yayınladığı rapor varılan tespitleri teyit etmektedir"

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, BM Raportörü Agnes Callamard'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporun, Bakanlığın tespitlerini teyit ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, BM Raportörü Agnes Callamard'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporun, Bakanlığın tespitlerini teyit ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporun, söz konusu cinayetin aydınlatılmasına yönelik olarak Bakanlıkça titizlikle sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında varılan tespitleri teyit ettiğini ifade etti.
"ÖNCEDEN PLANLANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ" Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu raporun, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir" denildi.
Açıklamada, BM Raportörü Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerinin kuvvetle desteklediği belirtilerek, "BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Söz, Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Güncel
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