Dışişleri Bakanlığı: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır"

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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