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Dışişleri Bakanlığı: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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