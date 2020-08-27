Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız...
Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında...
Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda'da en ağır ceza olan 'herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis' olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 08:46
Kaynak: İHA
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