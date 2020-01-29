Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı , Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

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