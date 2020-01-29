Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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