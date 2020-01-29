Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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