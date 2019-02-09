Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Çin Makamlarını, Uygur Türklerinin Temel İnsan Haklarına Saygı Göstermeye ve...

Dışişleri Bakanlığı: "Çin Makamlarını, Uygur Türklerinin Temel İnsan Haklarına Saygı Göstermeye ve...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Uygur, Güncel
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