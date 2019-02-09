Dışişleri Bakanlığı: "Çin Makamlarını, Uygur Türklerinin Temel İnsan Haklarına Saygı Göstermeye ve...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
: "Çin
makamlarını, Uygur
Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:09 Kaynak: AA
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