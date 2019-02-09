Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Çin Makamlarının Uygur Türklerine Yönelik Sistematik Asimilasyon Politikası,...

Dışişleri Bakanlığı: "Çin Makamlarının Uygur Türklerine Yönelik Sistematik Asimilasyon Politikası,...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Uygur, Güncel
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