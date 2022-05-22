Dışişleri Bakanlığı da ABD'de Yaşayan Türkleri Polis Şiddetine Karşı Uyardı

Dışişleri Bakanlığı, geçmişte ABD'de yapılan büyük gösteri ve organizasyonlarda gerçek mermi, elektro şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını anımsatarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Dışişleri Bakanlığı, "Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı; geçmişte ABD'de yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda gerçek mermi, elektro şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını anımsatarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ABD güvenlik birimlerine karşı uyardı. Benzeri içerikteki bir uyarıyı bugün Emniyet Genel Müdürlüğü de yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, "ABD'de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlığı ile yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VATANDAŞLARINA 'MİTİNG' UYARISI YAPMIŞTI

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin İstanbul'da dün yaptığı miting öncesinde vatandaşlarına, "Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" uyarısı yapmıştı. Büyükelçiliğin uyarısında şunlar kaydedilmişti:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."