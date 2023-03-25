Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kuran ve Türk bayrağı saldırılarına büyük tepki! - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kuran ve Türk bayrağı saldırılarına büyük tepki!

25.03.2023 14:43

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya ilişkin duyuru yaptı. Duyuruda, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya ilişkin ilgili açıklama yaptı.

"AŞAĞILIK SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Danimarka'da dün (24 Mart) akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

"GEÇMİŞTEN DERS ALINMADIĞI BİR KEZ DAHA GÖSTERİLDİ"

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.

DANİMARKA MAKAMLARINA ÇAĞRI

Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: 'Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde...
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Bülent Yalvaç: Rabbim İslam düşman larını Kahhar ismi ile Kahrı perişan eylesin Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: O kadarda NATO onayını kaldırdık yinemi olmadı Ulan hep bizmi geri vitese atacaz Cevap Yaz 4 22 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Danimarka büyükelçisini postala bir iki ticari anlaşmaya takoz köy o zaman öpeyim anlından yoksa kınama mınama hikaye hepsi kınasan ne olur kim takıyor varmı takan?? Cevap Yaz 41 6 Yayından Kaldır
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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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