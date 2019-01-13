Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ölümünün 7'inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle andıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ölümünün 7'inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle andıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın ölümünün 7'inci yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük yolunda verdiği onurlu mücadelenin önderi Merhum Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, ortak kader anlayışıyla yürütmüştür. Bu çerçevede Rauf Denktaş, tarihe iz bırakan bir lider olarak kalplerde ve zihinlerde her daim var olacaktır. Kıbrıs Türk halkının Merhum Denktaş'tan aldığı ilhamla Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadeleye tam destek vermeye devam edeceğiz"

Haber: Selen YALAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Politika
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