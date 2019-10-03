Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği açılacak

Dışişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da temsilcilik açılacak.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği açılmasına ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kendilerini mutlu eden ve kente değer katan bir gelişmeyi paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Eylül'de imzalanan kararnameyle kentin Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliğine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Güzeloğlu, Diyarbakır açısından Türkiye'deki 7. temsilcilikle buluşmanın büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

"Diyarbakır'ın hem yerel hem bölgesel çekim merkezi kimliğine Dışişleri Bakanlığının bu temsilciliğiyle uluslararası bir boyut eklenecek. Böyle bir temsilcilik açılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na içtenlikle şükranlarımı arz ediyorum." diyen Güzeloğlu, kentte yaptıkları çalışmalarla çok önemli gelişmeler ve dönüşümler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Vali Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İrtibat Bürosu'nun resmi açılışının çok kısa bir süre içerisinde yapılacağını aktardı. Şehrin artık gerçek gücüyle tanıtılmayı hak ettiğini dile getiren Güzeloğlu, kenti uluslararası alana açılan bir konuma taşımayı amaçladıklarını ifade etti. İlde hayata geçirilen yatırım ve projelere değinen Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Tekstil Organize Bölgemiz, bugün fabrikalarının temellerinin atıldığı altyapı yatırımlarıyla fabrika inşaatlarının sürdüğü 2020 yılı sonu itibarıyla en az 15 bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Dünyanın en kaliteli pamuğunun üretildiği, Dicle'nin bereketli ovalarında refahın üretimle buluştuğu Diyarbakır'da artık hedefimiz sadece üreten değil tekstil sanayisinde marka üreten bir kent haline gelmektir. Tekstil Kent de bunu sağlayacaktır. Lojistik Köyümüz çok yüksek bir taleple karşılanan hem Türkiye'nin hem dünyanın büyük ve global markaların yatırımlarının yer almak için adeta yarıştığı bir projeye dönüşmüştür. Diyarbakır artık hedeflerini büyütmüş ve çok daha öteye taşımış durumdadır."

"Türkiye temsilcilik sayısıyla dünyada 6. sırada"

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı da Bakanlığın Türkiye'nin dış politikasında önem taşıyan, yoğun bir yabancı heyet trafiği yaşayan şehirlere temsilcilik açtığını belirterek İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Hatay'ın ardından Diyarbakır'da temsilcilik açılacağına işaret etti.

Dışişleri Bakanlığının geniş bir haberleşme sistemi bulunduğunu dile getiren Yağlı, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan 5 ülkeden sonra dünyada en fazla temsilcilik sayısına sahip ülke Türkiye'dir. Amerika, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'dan sonra sahip olduğumuz dış temsilcilik ile Türkiye dünyada 6. sırada yer alıyor. Bu irtibat bürosunda oturan yetkili bir çalışan, bilgisayarını açıp tuşa bastığı zaman dünyanın herhangi bir noktasındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine doğrudan iletişim haline geçebilir."

Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yeriyle irtibat kurmanın mümkün hale geldiğine dikkati çeken Yağlı, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu irtibat ağını kurmasının en önemli ve temel sebebi milletine, vatandaşına sadece Türkiye'de değil dünyanın herhangi bir noktasında ihtiyaç duyabileceği yardımı ve desteği verebilmek anlamını taşır. Buradaki bir meslek kuruluşumuz eğer Şili'de muhatabı bir meslek kuruluşuyla resmi kanallardan bir temas aramak istiyorsa Diyarbakır İrtibat Bürosu bu imkanı da sağlayacaktır."