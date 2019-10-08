Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisinin ilk resmi ziyareti DTSO'ya

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, ilk resmi ziyaretini Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) yaptı.



Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Meclisi, Fuar ve Turizm Komisyon Üyeleri, Turizm Platformu, TOBB İl KAGİK, Dış İlişkiler Komisyonu ve Meslek Komite Başkanlarıyla oda bünyesinde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıda konuşan Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, DTSO'nun kendi içerisinde güçlü bir şekilde teşkilatını oluşturduğunu belirtti. Yağlı, "Temsilciliğinin faaliyetleri konusunda bilgi veren Yağlı, DTSO ile sürekli işbirliği sağlayacaklarını sözlerine ekleyerek, aktarılan her bir sorun ve talep için birlikte çalışma yapacağız" dedi.



Daha sonra konuşma yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilciliğinin Diyarbakır'da açılmasına destek verdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade etti. Başkan Kaya, "Dış İlişkiler Komisyon Başkanımızla birlikte Dışişleri Bakanımızı ziyaret ederken en önemli gündem maddemiz temsilciliğin Diyarbakır'da açılmasıydı. Oda olarak, Dış İlişkiler Komisyonumuz ve ihracatçılarımızın yaşadığı sorunların çözümünde önemli bir ayağımızın eksik olduğunu görüyorduk. Bu anlamda hem kendilerine hem de Büyükelçimiz İbrahim Mete Yağlı'ya teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki hem kentimizin hem de ülkemizin ihracatına önemli katkıları olacaktır. Diyarbakır'ımız önemli bir merkeze kavuşmuş oldu ve merkezin Diyarbakır'a önemli katkıları olacağına inanıyoruz. İlk resmi ziyaretinizi Odamıza yapması da bizler için övünç kaynağıdır. Temsilciliğin açılmasında emek veren eski Tarım ve Orman Bakanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu.



DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane ise Büyükelçi Yağlı'nın zaman ayırıp odalarını ziyaret etmesi oldukça anlamlı olduğunu kaydetti. Birtane, "Diyarbakır'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği, ekonominin gelişimi açısından önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sıcak bir coğrafya. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri ilk olarak sizlerden alma gibi bir şansımız var" şeklinde konuştu.



Ziyaret, Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Baran Türk, Diyarbakır'ın Dış Ticaret verileri ve DTSO'nun Dış Ticaret ile ilgili çalışmaları hakkında sunum yapmasıyla tamamlandı. - DİYARBAKIR