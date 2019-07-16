Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk...
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Dışişleri Bakanlığı: "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk...

10 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. - ANKARA
Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili, Kamerun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
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