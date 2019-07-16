Dışişleri Bakanlığı: "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk...
10 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
: "Douala Limanından (Kamerun
) Abidjan'a (Fildişi Sahili
) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya
açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana
) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. - ANKARA
Nijerya'da kaçırılan Türk gemicinin eşi, ağlayarak yardım istedi Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir! Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama