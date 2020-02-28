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Dışişleri Bakanlığı: "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur"
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