Dışişleri Bakanlığı: "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur"

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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