Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Vural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Vural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Vural, AA'nın

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vural, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini seçti.

Büyükelçi Vural, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmaları kapsamında deplasmanda Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası millilerin verdiği asker selamının büyük anlamı bulunduğunu söyledi.

Fotoğrafı çeken Yalçın'ı tebrik eden Vural, "Sevinci ifade etmek çeşitli yollarla olur. Her yörede de farklı farklı olur. Mesela Yeni Zelanda'da kendilerine özgü bir selamlama tarzı vardır. Asker selamı da bizim tamamen iç dinamizmimize bağlı, kişilerin şükranlarını iletmek için oluşturduğu bir olgu." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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