Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da Yaşanan Sel ve Heyelandan Dolayı Üzüntülerini Dile Getirdi

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan sel ve heyelandan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan sel ve heyelandan dolayı üzüntülerini dile getirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Papua vilayetine bağlı Jayapura Bölgesi'nde şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

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