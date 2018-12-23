Dışişleri Bakanlığı: Endonezya Halkına Başsağlığı Diliyoruz
4 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen tsunami felakati ile ilgili olarak, "Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen tsunami felakati ile ilgili olarak, "Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık
2018 günü meydana gelen tsunami felaketinin yol açtığı ağır can kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:19 Kaynak: DHA
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