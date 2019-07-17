Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Erbil'deki silahlı saldırıyla ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Erbil'deki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

4 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Erbil'de konsolosluk görevlisinin şehit edilmesi) Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Erbil'deki silahlı saldırıyla ilgili açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı: "( Erbil'de konsolosluk görevlisinin şehit edilmesi) Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

Dışişleri Bakanlığı, Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:47 Kaynak: AA
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