Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da...

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmelerinin lazım olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmelerinin lazım olduğunu açıkladı.

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yönelik Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,


Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye'ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığının görüldüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi:


"Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri meşru bir işgal sürdüren Ermenistan'ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık ve net olarak gözler önüne sermektedir.


Bağlamından kopuk bu tarz ithamlar ve iftiralarla dış siyaset yapmak ne bölgeye ne Ermenistan'a yarar getirir.


Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği körükleyen bu sakat tutum üzücüdür, ancak şaşırtıcı değildir.


Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:29 Kaynak: İHA

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