Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya'daki şiddet olayları endişe verici" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde son günlerde şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde son günlerde şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz. Bu olaylarda çok sayıda can kaybı yaşanması üzüntü vericidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Etiyopya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA