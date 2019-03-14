Dışişleri Bakanlığı: "Fetö Elebaşına Ev Sahipliği Yapan Ülkede Hazırlanan Rapor, 15 Temmuz'un...
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Dışişleri Bakanlığı: "FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan ülkede hazırlanan rapor, 15 Temmuz'un arkasında kimlerin bulunduğu algısını güçlendirmektedir"
Dışişleri Bakanlığı
: "FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan ülkede hazırlanan rapor, 15 Temmuz'un arkasında kimlerin bulunduğu algısını güçlendirmektedir"
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:44 Kaynak: AA
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