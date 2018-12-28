Dışişleri Bakanlığı: (Fetö'nün Pakistan'da Terör Örgütü İlan Edilmesi) Kararın Tüm Ülkeler İçin...

Dışişleri Bakanlığı: (FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesi) Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir"

Dışişleri Bakanlığı: (FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesi) Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir"

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Türkiye'nin Operasyon Mesajının Ardından YPG, Münbiç'ten Çekileceğini Duyurdu

Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz

Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor

ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil