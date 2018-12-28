Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Fetö'nün Pakistan'da Terör Örgütü İlan Edilmesini Öngören Karar Memnuniyet ve...

Dışişleri Bakanlığı: "Fetö'nün Pakistan'da Terör Örgütü İlan Edilmesini Öngören Karar Memnuniyet ve...

52 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:35 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Güncel
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