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Dışişleri Bakanlığı: "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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